Inter, Icardi al lavoro alla Pinetina: Maurito vuole esserci con il Parma

13/09/2018

Icardi alla Pinetina per provare a esserci, da titolare, contro il Parma . Dopo l'impegno con l'Argentina, il capitano dell'Inter oggi ha svolto un lavoro differenziato, per smaltire le ore di volo e il fuso orario, pronto a rientrare in gruppo per la rifinitura di venerdì. Se la condizione fisica non dovesse essere ottimale (l'infortunio che lo aveva tenuto fuori con il Bologna è però completamente smaltito) al suo posto giocherà nuovamente Keita.

Discorso diverso invece per Sime Vrsaljko. Il croato, uscito dal campo dopo 20 minuti durante la sfida tra Spagna e Croazia per un problema al ginocchio, ha lavorato assieme ai connazionali (Perisic e Brozovic si sono poi uniti al resto del gruppo) e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, tanto che non dovrebbe neppure sottoporsi ad accertamenti clinici. Venerdì, salvo sorprese, tornerà ad allenarsi a tempo pieno con la squadra: difficile ma non impossibile che possa essere nella lista dei convocati per il match con il Parma.