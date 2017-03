Inter, Icardi a riposo per una botta leggera

24 marzo 2017

Stop precauzionale per Mauro Icardi. L'attaccante nerazzurro ha rimediato una leggera botta e non si è allenato insieme ai compagni. Anche sabato il bomber non scenderà in campo ad Appiano Gentile nella partitella contro gli Allievi nerazzurri. Pioli ha deciso di non correre rischi con Maurito, sopratutto nella settimana della sosta, concedendo alla punta argentina due giorni di riposo per riprendersi al meglio.