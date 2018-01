Inter, Handanovic: "Ora siamo un gruppo unito"

17 gennaio 2018

Reduce da un mese complicato per quanto riguarda risultati e prestazioni, l' Inter è pronta a ripartire con determinazione dopo la sosta. "Ora siamo un gruppo unito e il merito è molto di Spalletti ma anche dei ragazzi - spiega Samir Handanovic a Inter Tv -. Abbiamo ottimi calciatori, persone a posto e normali. Questo serve al gruppo per non uscire dalle righe".

Il portiere sloveno, da quasi sei anni in nerazzurro e ormai uno dei senatori della squadra, non si sbilancia troppo sul suo futuro: "Se sono una bandiera? Qui sto bene e abbiamo tutto a disposizione per fare risultati e per riportare l'Inter dove merita. Se resto per sempre? Vediamo".



Handanovic si dice soddisfatto del Var anche se "toglie un po' di emozione per colpa delle tempistiche". Poi, da appassionato giocatore di scacchi, scherza un po' e assegna a ogni compagno un ruolo: "Chi è l'alfiere? Qualcuno che fa le diagonali, Santon. La torre? Skriniar. La regina? Borja Valero. Il cavallo? Perisic, il cavallo pazzo. Ha una forza di un cavallo che corre per tutta la fascia".