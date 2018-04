Inter, Handanovic: "Il derby lo giocherei sempre. Non poniamoci limiti"

11 ottobre 2017

"Quanto sono carico per il derby? Sono le partite più belle. Le giocherei sempre". Handanovic ha risposto alle domande dei tifosi dell 'Inter. "Abbiamo fatto passi avanti ma non abbiamo ancora fatto niente. Ci sono margini di miglioramento, non do limiti. Spalletti è l'uomo giusto. Chiudere la carriera qui? Può essere un'opzione, ma non mi pongo limiti. Non si sa mai cosa accadrà. L'unico obiettivo è giocare fino a 40 anni, come e dove si vedrà".

Handanovic crede in questa Inter ma non si lascia trascinare dal facile entusiasmo: "Siamo più forti delle passate stagioni, non lo dico solo per la classifica ma per le sensazioni che mi dà la squadra. Non voglio porre limiti o dare un obiettivo, possiamo ancora migliorare tanto. Ci aspetta un mese di fuoco e nel calcio bisogna sempre dimostrare. Se non sei pronto, ti passano sopra. Pensiamo una partita alla volta. Ogni gara ha le sue insidie. Non cambia con chi giochi, cambia se vinci".



E ancora: "Non essere in Europa è un bene ma solo per un anno, ovvio. Cosa è cambiato dall'Udinese all'Inter? Sono cresciuto come portiere, poi sono arrivato in una grande squadra che magari non viveva un momento esaltante. Ora è arrivato il momento di crescere e tornare l'Inter di una volta".