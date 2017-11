Inter, Handanovic: "Campionato bellissimo"

10 novembre 2017

Con tanti nazionali in giro per il mondo, al Suning Centre si aggirano davvero pochi calciatori. "Siamo pochi, però non c'entra - ha spiegato Handanovic -. L'importante è ricaricare le batterie e fare ciò che si deve per prepararsi per il prossimo mese".



Alla ripresa ci sarò l'Atalanta, battuta 7-1 nella passata stagione, ultima grande gioia prima del tracollo. "Sono sempre avversari tosti, fisici. Bisognerà prepararsi bene, giochiamo in casa e dobbiamo prendere punti ma contro una squadra che sappiamo essere tosta da affrontare".



Quest'anno per la prima volta, sul modello inglese, nelle festività natalizie i calciatori sono chiamati a un tour de force. "Non so come è questo cambiamento, sarà una prima volta per tutti. Ne parleremo dopo".