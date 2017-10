Inter, Gagliardini sicuro: "Abbiamo meritato di vincere nel derby"

16 ottobre 2017

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Premium Sport dopo la vittoria contro il Milan. Una notte magica per tutto il popolo interista: "La vittoria nel derby? E’ stata un’emozione fantastica, allo stadio c’era un’atmosfera incredibile e aver conquistato questi 3 punti fondamentali per noi e per la nostra gente è stato unico. Ho dormito pochissimo per l’adrenalina. Siamo stati gruppo e abbiamo giocato da squadra".