Inter, Gagliardini: "I tifosi mi hanno chiesto un gol per il fantacalcio"

9 febbraio 2017

Arrivato da poche settimane, Roberto Gagliardini si è subito inserito al meglio negli schemi che Pioli ha pensato per l'Inter. Buone prestazioni e un gol solo sfiorato in diverse occasioni: "E' stato bellissimo incontrare i tifosi all' Inter Store, mi hanno chiesto il primo gol, soprattutto per il fantacalcio - ha scherzato il centrocampista -. Vogliamo riprendera la corsa dopo la sconfitta con la Juventus, abbiamo fatto una grande prestazione".

Il prossimo avversario in campionato è l'Empoli di Martuscello: "Vogliamo fare una grande partita - ha commentato Gagliardini a Inter Channel -, perché abbiamo bisogno dei tre punti per tornare a lottare per il terzo posto". Tra infortuni e squalifiche mancheranno diversi giocatori importanti come Perisic e Icardi, ma anche Brozovic: "In rosa ci sono calciatori di pari livello in grado di sostituirli".