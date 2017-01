Inter, Gagliardini: "I complimenti non mi fanno paura, io sono tranquillo"

19 gennaio 2017

E' passata soltanto una settimana ma Gagliardini è già di casa all'Inter: "Arrivare in una società così, fare già due partite e vincere è stato importante - ha detto in esclusiva a Premium Sport - Non mi voglio soffermare sulle emozioni che ho provato ma guardo già avanti alla gara di Palermo. I complimenti non mi fanno paura. Leggo, ascolto ma non do tanto peso agli elogi. Ho bisogno di stare tranquillo e di pensare partita dopo partita".