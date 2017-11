Inter, Gagliardini: "Ci siamo, ma conta la fine del percorso". Spalletti: "Vestiamoci da squadra forte"

31 ottobre 2017

L' Inter di questo inizio di stagione ha scritto un record importante della sua storia: 29 punti in 11 gare rappresentano la miglior partenza dei nerazzurri in Serie A da quando esistono i tre punti. Ma i giocatori preferiscono mantenere i piedi ben saldi per terra. Tra loro Roberto Gagliardini , che ha precisato in un tweet: "Avremo fatto qualcosa di importante solo alla fine del percorso, ma quel che conta oggi è che ci siamo. Passo dopo passo".

Il centrocampista ha voluto ricordare che conta come si conclude la stagione, non tanto come si inizia, ma intanto inizia a godersi il momento.





Avremo fatto qualcosa di importante solo alla fine del percorso, ma quel che conta oggi è che ci siamo. #stepbystep #RG5 pic.twitter.com/TSpKps9zRh — roberto gagliardini (@gaglio94) 31 ottobre 2017

Anche due stagioni fa alla dodicesima giornata l'Inter affrontava il Torino. Allora, però, guidando la clasisfica assieme alla Fiorentina, a quota 24 punti dopo la vittoria casalinga delcon lafirmata. La sfida con i granata - vinta per 1-0 grazie al primo gol italiano di Kondogbia, si disputò all'Olimpico, oggi invece l'Inter diaspetta il Toro a San Siro domenica all'ora di pranzo.Anche i tifosi della Beneamata non vedono l'ora di affrontare la squadra di, per questo sono stati venduti giàvalidi per il match, con il rischio di arrivare al tutto esaurito, fatta eccezione forse per qualche posto nel settore ospiti. Se l'Inter è così in alto, una piccola parte del merito va ai suoi tifosi, che avranno quindi il compito di continuare a spingere la squadra in casa e in trasferta fino alla sfida del 9 dicembre contro laall'Allianz Stadium.