Inter, Gabigol scatenato: tripletta alla Berretti

25 marzo 2017

In attesa del ritorno del campionato, l'Inter si gode Gabigol in allenamento. Gabriel Barbosa si è scatenato nell'amichevole giocata dai nerazzurri contro la Berretti, siglando una tripletta nell'8-0 finale. Gabigol ha segnato un gol in Serie A, a febbraio a Bologna, e per festeggiare il ritorno alla gioia personale ha postato il video dell'hattrick su Twitter.