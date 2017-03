Inter, Gabigol esagerato: mega tatuaggio su tutta la schiena

30 marzo 2017

In attesa di stupire in campo, Gabigol esagera con i tatuaggi. L'attaccante dell'Inter ha deciso infatti di farsi un immenso tattoo su tutta la schiena. Nel disegno, realizzato dal brasiliano Adao Rosa, giunto appositamente a Milano dal Brasile, la punta nerazzurra ha voluto inserire i ritratti dei genitori e la sua tipica esultanza con le braccia al cielo. In basso, inoltre, Gabigol ha voluto anche la scritta "Hope" (speranza).