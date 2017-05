Inter, Facchetti Jr: "Manca etica del lavoro, squadra di morti in piedi"

8 maggio 2017

La voce del tifoso. Del tifoso puro. Parla Gianfelice Facchetti e senza mezzi termini esprime quello che oggi pensano tutti i cuori nerazzurri. Il figlio del grande e compianto Giacinto, dopo l'ennesimo ko, non trattiene rabbia e disappunto: "Molto più appassionante fare altro che vedere questa squadra di morti in piedi" ha detto a Radio Deejay. A me stupisce che manchi proprio l’etica del lavoro; non vinci lo scudetto ma cazzo corri, sei strapagato per far quello".