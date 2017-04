Inter, escluse lesioni alla caviglia per Gagliardini

4 aprile 2017

Il suo infortunio ha pesato nella sfida persa dall'Inter a San Siro con la Sampdoria. Ma per fortuna gli accertamenti hanno escluse lesioni alla caviglia destra per Roberto Gagliardini, confermando la distorsione rimediata durante la gara del Meazza. L'obiettivo di Stefano Pioli è di recuperarlo per il derby della Madonnina in programma il 15 aprile nell'anticipo dell'ora di pranzo. Le condizioni del centrocampista verrano valutate nei prossimi giorni.