Inter, Emre Mor in arrivo. C'è anche un indizio del Dortmund

9 agosto 2017

Emre Mor e l' Inter sono sempre più vicini. Dalla Germania, infatti, filtra la notizia secondo cui il giovane attaccante turco sarebbe in viaggio verso Milano perché si possa concludere l'iter del suo trasferimento in nerazzurro. A dare un altro indizio sul fatto che il giocatore si a realmente vicino all'Inter ci ha pensato direttamente il Borussia Dortmund con un tweet : "Niente foto di squadra perché tratta la cessione".

A proposito del 20enne di origini danesi, ieri è circolata la notizia di un forte interesse del Fenerbahce per Emre Mor. Cosa vera, visto che il presidente del club, Aziz Yildirim, ha rivelato: "Abbiamo fatto un'offerta al Borussia per Emre Mor, ma il club tedesco non ha voluto prenderla in esame perché spinge il giocatore verso l'Inter. Il Borussia, peraltro, è interessato a qualche giocatore dei nerazzurri".