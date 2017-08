Inter, Eder e Joao Mario si ribaltano con la moto d'acqua

8 agosto 2017

Non è andata nel migliore dei modi l'esperienza con la moto d'acqua per Eder e Joao Mario. I due giocatori dell'Inter, approfittando di una giornata di riposo concessa da Spalletti, si sono rilassati con le famiglie a Portofino e, durante un'uscita con la moto d'acqua, si sono però ribaltati in mare. Come mostrato dal tabloid The Sun, la coppia nerazzurra ha dovuto attendere l'arrivo di un gommone della Guardia Costiera, che li ha poi riportati a bordo del loro yacht.