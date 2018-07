Inter, ecco Asamoah: "Mi sento già a casa"

10/07/2018

Ad Appiano è il giorno di Asamoah, neo terzino dell'Inter ed ex Juve: "Quello che ho vinto è il passato. C'era la possibilità di rimanere in bianconero ma ho scelto questa maglia. Ho iniziato a lavorare e qui mi sento già a casa" ha detto. CR7 alla Juve? "Non ci ho neanche pensato, sono qui per giocare e aiutare la mia squadra. Per fare bene non puoi pensare solo a un giocatore o un avversario, ma a tutti" ha spiegato.

Nella sua nuova avventura nerazzurra, Asamoah avrà la maglia numero 18: "So della rivalità tra Juve e Inter, ma io ho scelto questa maglia. Non mi dà fastidio, sono qui per fare il massimo. La mia decisione di lasciare la Juve è stata difficile, i direttori e l'allenatore mi hanno convinto. Mi ha convinto anche quello che sta facendo la squadra, per la mia carriera qui posso migliorare" ha detto il difensore ghanese. Cosa lo ha convinto dell'Inter? "Mi hanno convinto perché abbiamo parlato del progetto, degli obiettivi della squadra di fare meglio dell'ultima stagione. Per questo sono contento di essere qui. A Udine ho giocato a centrocampo, è vero, ma ho giocato quasi tutte le partite a sinistra a Torino. Qui dipende dal mister, se mi fa giocare esterno o in mezzo io sono pronto a dare tutto per fare bene".



La nuova sfida dell'Inter riguarderà anche la Champions: "Si tratta di una competizione difficile, qualsiasi squadra affronti è tra le migliori. Noi siamo qui per lavorare e fare bene, la Champions è diversa dalla Serie A. Vogliamo andare più avanti possibile". Sulle sue condizioni: "L'anno scorso mi sono allenato tutti i giorni, non ho giocato sempre ma fisicamente stavo bene. Negli ultimi anni non ho avuto problemi. Anche ieri non ho avuto difficoltà, sto bene".