Inter e Cile in ansia per Medel: oggi i test medici

20 marzo 2017

Argentina e Venezuela per il Cile, Sampdoria per l 'Inter . Nell'immediato le partite che Gary Medel potrebbe saltare visto il problema ai flessori della coscia destra rimediato sabato durante la sfida con il Torino. E, va da sè, c'è ansia in Sudamerica dove la Nazionale di Juan Antonio Pizzi si gioca l'accesso ai Mondiali del 2018 (l'impegno a Buenos Aires con l'Albiceleste nella notte italiana di giovedì) e anche di rimando in casa nerazzurra.

Duplice, dunque, l'attesa per gli esami di oggi che Medel sosterrà in Cile. In Sudamerica fremono nella speranza di averlo a disposizione se non per entrambi gli appuntamenti almeno per il secondo contro il Venezuela (notte tra martedì e mercoledì della setitmana prossima), alla Pientina - dove la squadra tornerà al lavoro tra 48 ore - temono un impiego del Pitbull anche se le sue condizioni non dovessero essere perfette. E questo perché dopo la Samp e il Crotone, a metà aprile ci sarà il derby col Milan, crocevia europeo fondamentale. Oggi, come detto, il responso.