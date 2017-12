Inter, doppio guaio: Miranda e D'Ambrosio ko

24 dicembre 2017

Non è un Natale fortunato per Spalletti: la sua Inter, che ha rimediato due sconfitte di fila contro Udinese e Sassuolo, ora deve fare i conti anche con gli infortuni. D'Ambrosio ha rimediato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale della gamba sinistra. Lesione di primo grado al soleo della gamba destra, invece, per Miranda : entrambi saltano il derby di Coppa Italia e quasi sicuramente anche la sfida di campionato con la Lazio.

Di certo non la migliore delle notizie per una rosa già corta e che ha dimostrato di non avere tanti ricambi all'altezza: D'Ambrosio e Miranda sono sempre stati tra i titolarissimi scelti da Spalletti che non li potrà schierare nel delicato quarto di finale contro il Milan del 27. Difficilissimo, anzi impossibile, pensare a un loro recupero per gara contro i biancocelesti, sfida delicata che chiude il girone di andata e mette i nerazzurri di fronte a uno scontro diretto per la Champions. Scaldano gambe e motori Nagatomo e Ranocchia, sostituti naturali dei due difensori infortunati anche se ancora la soceità nerazzurra non ha specificato i tempi di recupero per l'ex terzino del Toro e per il centrale brasiliano. Probabile rivederli solo alla ripresa del campionato contro la Fiorentina o addirittura contro la Roma.