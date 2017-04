Inter, dopo il ko di Firenze due giorni liberi per tutti

23 aprile 2017

Cosa succede dopo una sconfitta per 5-4 e un periodo di crisi in cui una squadra ha raccolto 2 punti in 5 gare compromettendo quasi definitivamente la possibilità di raggiungere un piazzamento utile per l'Europa? Due giorni di riposo per tutti. Almeno questo ha deciso l' Inter che, sul proprio sito ufficiale , ha comunicato che la ripresa degli allenamenti avverrà soltanto martedì . Niente punizione, dunque, dopo il clamoroso ko di Firenze.

Pioli ha definito quella scesa in campo all'Artemio Franchi la "peggior Inter della stagione". Difficile dargli torto e, in ogni caso, si parla di una squadra che contro la Viola ha rimediato cinque reti giocando un secondo tempo ai limiti dell'imbarazzante. Una squadra che dopo aver travolto l'Atalanta per 7-1 ha totalmente spento la luce pareggiando 2-2 a Torino, perdendo in casa contro la Samp e poi sul campo del Crotone, non riuscendo a vincere un derby sul doppio vantaggio a dieci minuti dalla fine e, dulcis in fundo, perdendo anche a Firenze. Due punti nelle ultime cinque gare rappresentano forse l'addio definitivo alle ambizioni europee. Di certo hanno mostrato una squadra priva di grinta, idee, lucidità che, probabilmente, dopo il pareggio contro i granata di Mihajlovic ha smesso di credere nella rimonta-Champions finendo poi per allontanarsi persino dall'Europa League, definito obiettivo minimo dalla società.



Ma questa volta Pioli e il suo staff hanno optato per la linea morbida. Dopo la sconfitta sul campo dell'ultima in classifica, il tecnico emiliano aveva deciso di anticipare il ritiro pre-derby e minacciato allenamento pasquale in caso di ko contro il Milan. Quello rimediato contro la Fiorentina, invece, non avrà conseguenze punitive: 48 ore libere per tutti prima di ritrovarsi ad Appiano Gentile martedì pomeriggio e iniziare a preparare la gara contro il Napoli di domenica sera. Gara che fino a poche settimane fa si sperava potesse valere un inseguimento al terzo posto e che, ora, a meno di clamorosi e improbabili ribaltoni di fine campionato, può valere giusto per dare un segnale d'orgoglio o, detto in maniera brutale, per provare almeno a salvare la faccia.