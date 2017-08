Inter, distrazione al collaterale mediale del ginocchio destro per Cancelo Arrivato l'esito degli esami per il terzino infortunatosi con il Portogallo

30 agosto 2017

Un mezzo sospiro di sollievo in casa Inter: è arrivato l'esito degli esami strumentali per Joao Cancelo, infortunatosi durante l'allenamento con la nazionale del Portogallo. Gli esami hanno evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Le condizioni di Cancelo saranno valutate di settimana in settimana. Si stima uno stop di circa un mese.



I TEMPI DI RECUPERO: TORNA A OTTOBRE L'Inter non ha specificato tempistiche sul recupero del portoghese, che appunto verrà valutato di settimana in settimana attraverso test e terapie durante la fase di riabilitazione. Lo scorso anno aveva patito lo stesso tipo di infortunio Ansaldi, durante la preparazione estiva: il 12 agosto 2016 gli fu riscontrata una "distrazione al collaterale mediale" e l'argentino tornò a disposizione della prima squadra il 21 settembre, andando in panchina. La sua prima partita arrivò il 2 ottobre. Un confronto non è però possibile senza conoscere la gravità della distrazione. Ad esempio, Pellegrini l'anno scorso subì lo stesso infortunio saltando la convocazione con l'Under 21 ad ottobre, ma tornando a disposizione del Sassuolo nel giro di 10 giorni.



Resta da capire quindi quando Cancelo tornerà a disposizione di Spalletti. È verosimile che il portoghese possa rimanere fermo almeno un mese, per tornare in campo dopo l'altra sosta delle nazionali. Cancelo potrebbe essere quindi abile e arruolabile per il derby con il Milan del 15 di ottobre.









MERCATO: BLOCCATO ANSALDI, SI PUNTA KARAMOH Intanto è stata bloccata la partenza di Ansaldi, destinato al Genoa. E nelle ultime ore si è registrato un ritorno alla carica per Yann Karamoh del Caen: l'Inter avrebbe alzato l'offerta per il giocatore - in scadenza a giugno 2018 - a 6 milioni di euro più bonus (la richiesta è di 8 milioni più bonus). Nelle prossime ore possibile affondo per chiudere la trattativa.

