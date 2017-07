Inter, diluvio a Brunico: salta la festa della squadra

8 luglio 2017

Niente festa in casa Inter. Almeno per ora. Non è una prima punizione prevista da mister Spalletti ma un fuori programma causato dalle avverse condizioni meteo: un forte temporale che si è abbattuto su Riscone di Brunico, sede del ritiro nerazzurro, ha fatto saltare la presentazione della squadra per motivi di sicurezza e ordine pubblico. La festa con i tifosi alla presenza della squadra, dunque, è stata rinviata a data ancora da stabilire.