Inter, Dalbert e Mor a breve. Karamoh gratis tra un anno?

7 agosto 2017

Inizia a prendere forma il mercato dell'Inter : due trattative, infatti, sono praticamente concluse con i relativi contratti in fase di stesura. Dalbert è atteso a Milano in giornata dopo l'accordo trovato con il Nizza sulla base di 20 milioni. Emre Mor arriverà al massimo martedì (formula del prestito biennale con obbligo di riscatto). Karamoh fa sapere che resterà un anno al Caen: ed essendo in scadenza può arrivare a febbraio a parametro zero.

La notizia di giornata l'ha data direttamente il giovane Karamoh su Snapchat: "Ufficiale: sarò un giocatore del Caen nella stagione 2017/18". Che detta così potrebbe suonare come una beffa per i nerazzurri ma in realtà a rimanere scottati sono i francesi che hanno tenuto troppo alta l'asticella delle loro richieste e ora rischiano di perdere il loro gioiello senza intascare un euro. L'attaccante 19enne di origini ivoriane, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2018 e a partire dal prossimo febbraio, così stando le cose, sarebbe libero di accasarsi dove meglio crede. L'Inter non ha voluto intavolare trattative partendo dai 10 milioni richiesti dal Caen e nelle ultime ore, la dirigenza di Corso Vittorio Emanuele, stava proprio iniziando a mettersi in attesa con il piano di portare la punta francese a Milano a parametro zero. Karamoh può liberarsi tra sei mesi o al massimo a giugno, nel caso in cui intendesse rispettare fino in fondo il suo contratto con la squadra nella quale è cresciuto.



E' solo questione di ore, invece, l'attesa per altri due giocatori che a breve saranno ufficialmente nerazzurri: nulla, infatti, lascia pensare che ci possano essere intoppi per Dalbert ed Emre Mor. Il brasiliano del Nizza sarà il primo a sbarcare a Milano dove già in giornata potrebbe sostenere le visite mediche. Il turco del Borussia Dortmund potrebbe invece fare i conti con l'afa e il caldo del capoluogo lombardo da martedì.