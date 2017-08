Inter: Dalbert è a Milano, non c'è ancora l'accordo per Emre Mor

7 agosto 2017

Inizia a prendere forma il mercato dell'Inter. E' quasi chiuso l'affare Dalbert , che è arrivato a Milano a metà pomeriggio dopo l'accordo trovato con il Nizza sulla base di 20 milioni. Domani, martedì, le viste mediche e poi la firma. C'è ancora da definire qualche dettaglio, invece, per Emre Mor , come rivelato da Walter Sabatini : "C'è qualche intoppo. Ma siamo solo a lunedì". Karamoh fa sapere che resterà un anno al Caen: ed essendo in scadenza può arrivare a febbraio a parametro zero.

Il brasiliano del Nizza è sbarcato a Milano poco prima delle 17. Per lui pronte le visite mediche domani e poi la firma del contratto, dopo l'accordo siglato fra le due società. Spalletti avrà a disposizione Dalbert a partire da mercoledì. In uscita c'è invece Murillo, nel mirino del Valencia: "Per Murillo stiamo lavorando - spiega Sabatini -, ci vuole pazienza".

KARAMOH ANNUNCIA CHE...

E ora il giovane Karamoh che ha scritto su Snapchat: "Ufficiale: sarò un giocatore del Caen nella stagione 2017/18". Che detta così potrebbe suonare come una beffa per i nerazzurri ma in realtà a rimanere scottati sono i francesi che hanno tenuto troppo alta l'asticella delle loro richieste e ora rischiano di perdere il loro gioiello senza intascare un euro. L'attaccante 19enne di origini ivoriane, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2018 e a partire dal prossimo febbraio, così stando le cose, sarebbe libero di accasarsi dove meglio crede. L'Inter non ha voluto intavolare trattative partendo dai 10 milioni richiesti dal Caen e nelle ultime ore, la dirigenza di Corso Vittorio Emanuele, stava proprio iniziando a mettersi in attesa con il piano di portare la punta francese a Milano a parametro zero. Karamoh può liberarsi tra sei mesi o al massimo a giugno, nel caso in cui intendesse rispettare fino in fondo il suo contratto con la squadra nella quale è cresciuto.