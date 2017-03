Inter, D'Ambrosio: "Crediamo al 3° posto. Pioli? La squadra lo apprezza"

15 marzo 2017

L'Inter di Stefano Pioli sta certamente recuperando credibilità, anche se la scalata a un posto in Champions resta ardua. Contro l'Atalanta comunque, i nerazzurri hanno dato una dimostrazione di forza sorprendente: "Nel calcio conta quello che si farà e non quello che si è fatto. Dovremo affrontare la prossima gara con la mentalità degli ultimi match per continuare su questa strada" commenta D'Ambrosio in esclusiva a Premium Sport.



Oltre all'Inter, Pioli sembra aver rimesso in marcia anche il terzino, autore di prestazioni sempre migliori nell'ultimo periodo: "Il tecnico è una bravissima persona e questo la squadra lo apprezza molto, soprattutto quando bisogna dare qualcosa in più lo si dà soprattutto per qualcuno che merita. Da quando è arrivato lui stiamo facendo un ottimo cammino. Quotidianamente ci dice che tutto dipende da noi e che niente è impossibile" ha sottolineato l'ex Torino che ha inoltre ribadito: "I moduli contano nel calcio ma contano soprattutto la mentalità e l’interpretazione che si dà al ruolo".



D'Ambrosio, come tutta l'Inter, non vuole fermarsi proprio ora e il terzo posto, per quanto difficile, resta non troppo distante, soprattutto considerando che dopo la sosta i nerazzurri affronteranno Milan, Fiorentina e Napoli in quelle che hanno tutta l'aria di essere sfide da dentro o fuori: "Dobbiamo rendere quelle gare stuzzicanti per noi e per la classifica e per farlo dovremo vincere da qui a quando ci saranno quelle gare. Il Napoli viene da tre anni in cui il gruppo è sempre stato lo stesso e poi con Sarri ha preso una fisionomia di squadra importante. Noi però stiamo crescendo e sicuramente il gap è diminuito. Crediamo che da qui alla fine possiamo vincere più partite possibili per ottenere il terzo posto: sei punti sono tanti ma noi ci crediamo".



Infine, viste le recenti prestazioni, un pensierino alla Nazionale: "La speranza è sempre l’ultima a morire. Conosco bene Ventura e so quanto può darmi: spero in una chiamata anche se poi dipenderà tutto da me" ha detto il terzino che ha avuto l'attuale ct come allenatore ai tempi del Torino.



Capitolo rinnovo: "Io voglio restare concentrato fino alla fine della stagione, poi quello che deciderà la società lo accetterò".