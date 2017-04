Inter, D'Ambrosio arriva la firma fino al 2021 Intanto Ausilio ha praticamente chiuso per l'arrivo di Berardi dal Sassuolo

7 aprile 2017

E' un futuro che si tinge di nerazzurro quello di Danilo D’Ambrosio. L’Inter e il difensore hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto. Il club nerazzurro ha confermato il prolungamento fino al 30 giugno 2021. Il difensore campano è approdato a Milano nel gennaio 2014 dal Torino. Un momento d’oro per D’Ambrosio, culminato con l’esordio in Nazionale e con la nascita del suo primogenito Leonardo.

IL COMUNICATO F.C. Internazionale annuncia di aver depositato il rinnovo del contratto di Danilo D’Ambrosio: il difensore nerazzurro vestirà la nostra maglia fino al 30 giugno 2021. Arrivato all’Inter nel gennaio 2014, Danilo ha nel tempo collezionato 97 presenze, 7 gol e 5 assist. In questa stagione D’Ambrosio è stato l’esterno difensivo con più presenze tra i nerazzurri e secondo solo a Miranda per numero di palloni recuperati tra i giocatori di movimento. Prestazioni che gli sono valse anche la prima convocazione in Nazionale italiana“.

IL FUTURO E' BERARDI Inter molto attiva sul mercato, non ci sono solo i rinnovi. Ausilio dopo la missione in Cina e il vertice di Nanchino ha praticamente trovato l'intesa per Berardi. La valutazione complessiva del cartellino è sui 40 milioni con l'inserimento nell'affare di Caprari. Battuta la concorrenza di Liverpool e Atletico Madrid. Inter che ha messo nel mirino anche Pellegrini. Se la Roma non eserciterà il suo diritto di riscatto Ausilio chiuderà l'affare con la società di Squinzi.



