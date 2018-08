Inter, contro il Toro si cambia: Skriniar e Perisic dal 1', dubbio Nainggolan

21/08/2018

Al Mapei Stadium l'assenza di Skriniar in difesa si è fatta sentire, eccome. Lui che l'anno scorso non aveva saltato una partita di campionato (38 presenze su 38!) è stato costretto a restare seduto 90' in panchina per colpa di un affaticamento muscolare. Spalletti non l'ha voluto rischiare ma contro il Torino lo slovacco è pronto a riprendere il suo posto al centro della difesa al fianco di de Vrij. Dal 1' si rivedrà anche Perisic, che a Reggio Emilia è entrato in campo soltanto nel secondo tempo al posto di un deludente Dalbert. Con l'ingresso in campo del croato e l'arretramento di Asamoah nel ruolo di terzino, l'Inter si è quantomeno svegliata dal torpore dei primi 45'.



Il tecnico nerazzurro dovrebbe poter contare anche sull'altro croato, il neo acquisto Vrsaljko, arrivato dalle vacanze tra gli ultimi. Il grande dubbio resta legato alla presenza di Nainggolan, fuori dalla seconda amichevole estiva contro il Sion a causa di una distrazione muscolare al retto femorale della coscia sinistra. Il belga scalpita ma sta lavorando ancora a parte. L'Inter ha dimostrato di aver bisogno del suo peso a centrocampo ma Spalletti dal canto suo frena e non vuole forzare i tempi: la stagione è lunga. Al massimo lo porterà in panchina.