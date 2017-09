Inter, che paura per Miranda: vuoti di memoria dopo scontro con Alisson

1 settembre 2017

Nel dopogara il medico della Nazionale brasiliana, Rodrigo Lasmar, ha fatto il punto della situazione sulle condizione di Miranda "non ha mai perso conoscenza, ma aveva vuoti di memoria. Non ricordava il punteggio del match e nemmeno alcune fasi di gioco. In questi casi non vanno corsi rischi ulteriori perché un secondo trauma sarebbe pericoloso".



Poi lo stesso calciatore ha tranquillizzato tutti attraverso Twitter. "Grazie a Dio è stato solo uno spavento, purtroppo non posso continuare con la Seleçao, ma farò il tifo come i 207 milioni di brasiliani".



Nelle prossime ore Miranda rientrerà a Milano dove verrà monitorato dai medici dell'Inter. La speranza è quello di poterlo vedere in campo domenica 10 alla ripresa a San Siro contro lo Spal.