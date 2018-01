Inter, che crollo in un mese: dai sogni scudetto all'emergenza

6 gennaio 2018

Dal primo al terzo posto che, potenzialmente, potrebbe anche diventare una quinta posizione nel caso in cui Roma e Lazio dovessero vincere le due gare in meno rispetto ai nerazzurri. In meno di un mese sono cambiate parecchie cose in casa Inter , che il 9 dicembre affrontava la Juve da capolista mentre nelle ultime cinque gare ha viaggiato a un ritmo da retrocessione ed evidenziato grossi problemi di natura fisica, tecnica e mentale.