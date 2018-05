Inter, carica speciale: allenamento con gli eroi del Triplete

11 maggio 2018

Hanno varcato il cancello di Appiano Gentile, sono entrati negli spogliatoi che conoscono come le loro tasche. Poi sono scesi in campo, vestiti di tutto punto, e come se il tempo non si fosse mai fermato si sono allenati. Agli ordini della strana coppia Spalletti-Riccardo Ferri. È stato un giovedì particolare, quello per l'Inter: gli eroi del triplete, ma anche altre leggende nerazzurre, si sono allenati in una sessione unica con la prima squadra. Materazzi a marcare Icardi, Bergomi a dare consigli a Karamoh, Chivu, Cambiasso, Samuel a contrastare Rafinha, Perisic e Candreva. Toldo a scambiarsi i guantoni con Handanovic, Zanetti a sgasare sull'erba di Appiano come se davvero non si fosse mai ritirato.



Una carica speciale, quella data dai grandi ex nerazzurri, che fanno parte del progetto Inter Forever, nel momento clou della stagione per la prima squadra. Alla vigilia della sfida con il Sassuolo Spalletti e i suoi ragazzi hanno così vissuto un pomeriggio diverso, all'interno comunque di una sessione di allenamento vera. In fondo molti, a partire da Zanetti per arrivare a Cambiasso, hanno mostrato una forma davvero invidiabile. E sicuramente avranno destato un sentimento positivo in tutti i giocatori nerazzurri chiamati agli ultimi sforzi nella corsa alla Champions.