Inter, Candreva: "Questa maglia è un onore. E ai tifosi chiedo scusa"

12 aprile 2017

Antonio Candreva è il simbolo del percorso di "italianizzazione" intrapreso dall'Inter, sempre più attenta ai giocatori e ai giovani di casa nostra: "Possono essere un valore aggiunto anche per far integrare chi viene dall'estero in Italia. Gagliardini si è inserito alla grandissima, deve continuare così". L'ex centrocampista della Lazio ha interagito su Twitter con i tifosi nerazzurri che usando l'hashtag #askcandreva hanno avuto l'occasione di fare diverse domande all'esterno della Nazionale.



Parole inevitabili sul derby in arrivo: "Il derby è la partita che tutti i tifosi aspettano, le due gare più importanti in una stagione. Sentitissima anche da parte di noi giocatori, sappiamo quanto conta per i tifosi e cercheremo di pensare anche a loro per gioire insieme" ha detto il giocatore, a segno nella gara di andata: "E' stata una partita positiva per me ma sarei stato più felice se avessimo vinto". Una partita, in ogni caso speciale ("I brividi ci sono stati ma sabato giocheremo in casa e la sentirò di più") che sarà vista da un numero impressionante di spettatori, anche in Cina: "Si pensa meno a queste cose in campo, si pensa a vincere e a far gioire i tifosi allo stadio. Poi si pensa a tutto il resto".



Candreva è uno che ha conosciuto bene soprattutto i derby della Capitale: "Sono diversi, ognuno li sente a modo proprio. A Roma sono più duri ma non perché qui non lo si sia. Si vive in modo diverso, qui la gente va allo stadio insieme ma a Roma è molto difficile. La rivalità è diversa, però in campo si sente a prescindere il derby".



Arrivato la scorsa estate dopo un lungo corteggiamento, Candreva ha ben chiara la storia e il valore dell'Inter: "Un orgoglio indossare questa maglia, ogni volta bisogna onorarla perché è uno dei club più importanti al mondo". Anche per questo, l'ex laziale si è rivolto ai tifosi, arrabbiatissimi dopo le ultime due sconfitte: "Vi chiediamo scusa per le ultime prestazioni, avremo il dovere di rifarci in questa partita particolare per voi e per noi. Ci vediamo sabato allo stadio" ha detto convinto Candreva che a proposito del suo stato di forma ha ammesso: "La stagione è lunga e ci sono alti e bassi, io penso parta tutto dalla testa e dalla voglia di migliorare. Penso che la forma la faccia la situazione mentale, se sei libero di testa e pensi positivo, l'entusiasmo lo porti in campo". Infine una curiosità: "Se potessi giocare con un calciatore dell'Inter del passato, chi sceglieresti?" ha chiesto un tifoso. "Difficile, forse Ronaldo il Fenomeno, ma anche Baggio, Sneijder, Stankovic, insomma ce ne stanno diversi...".