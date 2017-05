Inter, Candreva: "Anno negativo, chiediamo scusa ai tifosi"

8 maggio 2017

Se avesse realizzato il rigore a pochi minuti dalla fine probabilmente l'Inter non avrebbe perso a Genova, ma un punto in più non cambia il segno (negativo) dell'ennesima stagione nerazzurra da dimenticare al più presto. Squadra molle senz'anima, che si è smarrita dopo il pareggio di Torino con i granata e che da allora ha raccolto solo figuracce (vedasi Sampdoria, Crotone e Genoa) e delusioni (derby con il Milan).



Da Norcia, luogo caro al centrocampista napoletano che qui ha trascorso diversi ritiri pre-campionato in passato, Candreva non si nasconde e ammette il fallimento della squadra. "E' un anno sportivo particolare per noi: siamo partiti con delle difficoltà e non ci nascondiamo che potevamo far meglio". Ora non resta che chiudere con dignità questa stagione, prima dell'ennesima rivoluzione estiva. Sono passati 7 anni dal leggendario Triplete, ma sembrano 70. Tempi duri per i tifosi nerazzurri...