Inter, Candreva: "A Udine per continuare la scalata in classifica"

7 gennaio 2017

Tre vittorie consecutive prima della sosta natalizia. L' Inter di Pioli vuole riprendere il cammino dalla trasferta di Udine: "C'è entusiasmo - ha confermato l'ex di turno, Antonio Candreva -. Abbiamo voglia di giocare e riprendere dove abbiamo interrotto con la Lazio. E' una partita importantissima per continuare la risalita". Vietato sottovalutare l'impegno: "L'approccio sarà determinante, non ci sono partite facili".

Nella carriera di Candreva anche una breve apparizione con la maglia dell'Udinese quando l'esterno romano aveva appena iniziato la carriera da professionista: "E' vero sono legato ai friulani, così come lo ero alla Lazio, ma ora devo pensare all'Inter. Quando gli avversari ci affrontano mettono sempre un po' di carica in più perché noi siamo l'Inter. L'approccio alla sfida sarà determinante, ma vogliamo vincere per risalire ancora in classifica". L'obiettivo sono i primi tre posti: "Abbiamo due impegni in stagione, campionato e coppa. Speriamo di raggiungere i traguardi che questa società merita".