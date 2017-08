Inter, Cancelo è ufficiale: il portoghese arriva in prestito

22 agosto 2017

Calcisticamente cresciuto nel Benfica, Cancelo è arrivato al Valencia nel 2014: nei tre anni in Spagna, il portoghese ha collezionato 91 presenze e 4 gol tra campionato e coppe. Sono cinque, con tre reti, le presenze con la Nazionale lusitana. Il terzino ha giocato con la maglia del Valencia anche la prima giornata di Liga, prima di trasferirsi a Milano per visite e firma, salutando in lacrime i suoi ormai ex tifosi.



Dopo una lunga trattativa, Cancelo, seguito per un certo periodo anche dalla Juve, arriva così a rinforzare la corsia destra di Spalletti: oltre che come terzino (al posto di D'Ambrosio), il portoghese può essere utilizzato anche in posizione più avanzata in quella zona di campo fino ad ora riservata a Candreva.



Come comunicato dall'Inter con un tweet, il neo-nerazzurro avrà la maglia numero 7.



Queste le prime parole del giocatore a Inter Channel: "L'Inter è un club storico, questo è un passo avanti per la mia carriera. Spero di crescere qui e di contribuire al progetto. Spero di vincere dei titoli già quest'anno. Spero di ambientarmi presto in Serie A e poter lottare per lo scudetto. Mi piace aiutare i compagni e darò tutto per l'Inter. Arrivo con la convinzione di poter fare bene"