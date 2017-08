Inter, c'è l'ok di Spalletti: Candreva può finire al Chelsea

1 agosto 2017

Candreva al Chelsea non è una voce che coglie di sorpresa. La novità semmai è che Luciano Spalletti, secondo Premium Sport , avrebbe dato il via libera alla cessione dell'esterno azzurro. Contrariamente a quanto avvenuto per Perisic, il tecnico dell'Inter avrebbe dato l'ok all'operazione che porterebbe 25 milioni di euro nelle casse nerazzurre. Il passaggio dell'ex laziale alla corte di Conte, che lo ha sempre stimato, potrebbe concretizzarsi a breve.