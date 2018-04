Inter: Brozovic, lesione del soleo sinistro e niente derby. Napoli a forte rischio

9 ottobre 2017

Brutte notizie per l' Inter e per Spalletti: niente derby per Marcelo Brozovic e Napoli a rischio. Il centrocampista nerazzurro è rientrato a Milano dal ritiro con la Nazionale croata per effettuare gli esami clinici e strumentali all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l'infortunio subito durante Croazia-Finlandia di venerdì scorso: evidenziata una lesione del muscolo soleo sinistro. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

In Croazia-Finlandia Brozovic è stato sostituito a inizio ripresa per un problema al polpaccio valutato, inizialmente, come un semplice affaticamento. Nelle ore successive, ha lasciato il ritiro della Croazia per tornare anticipatamente a Milano. Infine, questa mattina, i controlli da parte dello staff medico dell'Inter che hanno riscontrato una lesione del muscolo soleo sinistro. Una brutta notizia per Spalletti, che a questo punto dovrà rinunciare al centrocampista - decisivo con una doppietta nella gara vinta per 2-1 a Benevento prima della sosta per le Nazionali - nel derby e molto probabilmente nella trasferta di Napoli. Pronto Joao Mario a prendere il suo posto dietro Icardi.