Inter, Brozovic a Milano: lunedì i test strumentali per valutare l'entità del'infortunio

8 ottobre 2017

Attesa per Marcelo Brozovic: la sua presenza nel derby contro il Milan è in dubbio, ma solo gli esami strumentali potranno dare una risposta chiara e definitiva. Test attesi per lunedì mattina, a Milano. Il centrocampista nerazzurro ha deciso infatti di fare rientro in Italia per valutare l'entità dell'infortunio patito in Nazionale sotto la supervisione dello staff medico dell'Inter. Per ora, dalla Croazia è arrivata una diagnosi che parla di un semplice affaticamento muscolare al polpaccio.



L'Inter aspetta di poter toccare con mano la situazione di Brozovic prima di pronunciarsi in merito, ma ad oggi la sua presenza nel derby resta in forte dubbio. Possibile che, in caso di forfait del croato, il suo posto dietro le punte venga rilevato da un Joao Mario in ottima forma.