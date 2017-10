Inter, Borja Valero: "Voglio segnare ancora al Milan. L'uomo derby? Nerazzurro!"

13 ottobre 2017

"Il mio primo gol in Serie A l'ho fatto al Milan: ho segnato poco, ma a me piace aiutare la squadra. Sarebbe bello segnare ancora". Borja Valero è carico in vista del suo primo derby di Milano. "Lavorare con Spalletti è un piacere, mi ha portato qui e mi ha dato fiducia fin dall'inizio: sono cose importanti per un giocatore. Sarà una partita intensa, spero sia bella per i tifosi e che finisca bene per noi, che l'uomo derby sia nerazzurro".