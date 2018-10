Inter, Ausilio: "Rinnovo Icardi? Ci vorrà qualche giorno o qualche mese"

11/10/2018

Uno degli obiettivi del club è rinnovare il contratto di Icardi, in scadenza nel 2021: "Da parte nostra c’è la voglia di adeguare e rinnovare il contratto, dall’altra parte c’è collaborazione - spiega Ausilio a Sky Sport -. Avendo tre anni di contratto è possibile che le cose si facciano in qualche giorno come in qualche mese. Regalo a Spalletti in caso di qualificazione in Champions? Il mister non ha bisogno di regali, abbiamo prolungato per altri 3 anni e non è escluso che si possa andare anche più in là perché stiamo bene".



Al rientro, dopo la sosta, ci sarà subito la sfida col Milan che ha appena preso Paquetà: "Siamo in fase di scouting come sempre - commenta Ausilio -. Se si potrà migliorare la squadra nel 2019 ci faremo trovare pronti, la proprietà è molto sensibile e disponibile in tal senso. Il derby? L'Inter è consapevole del lavoro impostato, l'obiettivo della passata stagione era di rientrare in Champions e l'abbiamo fatto. Se il Milan ha consapevolezza, figuriamoci noi. Ci stiamo giocando al massimo tutte le competizioni. La squadra delle ultime settimane è la base per costruire una formazione ancora più forte. Abbiamo 6-7 nuovi giocatori, era anche normale iniziare con qualche difficoltà. Ora stiamo migliorando e mostrando la qualità della rosa, vogliamo fare sempre meglio a iniziare dal derby".



Brozovic, D'Ambrosio e Vrsaljko hanno saltato la Nazionale: "Sono rimasti qui a lavorare, per Sime abbiamo avuto una buona collaborazione con la Croazia. Essere rimasto ad Appiano gli permetterà di tornare in condizione. Brozovic sta recuperando, mentre D’Ambrosio ha un’infiammazione al ginocchio ma non è nulla di grave e contiamo che sia a disposizione di Spalletti già per il derby. Keita? Tutti possono migliorare, non è un discorso di singoli. C’è stato il Mondiale, ci vuole tempo per ritrovare la condizione. Lui è arrivato negli ultimi giorni di mercato e non stava nemmeno benissimo. Sono convinto che si rivelerà un ottimo acquisto, perché ha qualità ed è un giocatore duttile. L’abbiamo studiata con l’allenatore perché ci può dare molto".