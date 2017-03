Inter-Atalanta, Pioli: "Dipende da noi, possiamo giocarcela contro chiunque"

11 marzo 2017

LE PAROLE IN CONFERENZA

Sfida fondamentale, è uno scontro diretto?

E' uno scontro importante, quando affrontiamo avversari davanti a noi il peso della partita è maggiore. La gara di domani vale tanto, l'Atalanta è in grande condizione, ha battuto il Napoli meritatamente. Ma anche noi stiamo bene e cercheremo di fare del nostro meglio.



Il 4-2-3-1 visto a Cagliari è il modulo giusto?

E' l'approccio a essere determinante, non il modulo, la voglia di fare la partita. E' una aquestione di idee e mentalità.



Dipende dall'Inter il risultato di domani?

Contro chiunque dipende da noi. Credo nei miei giocatori e possimao battere chiunque.



Kondogbia può crescere?

Il mio obiettivo è far crescere tutti, anche a livello individuale, soprattutto se sono giovani e noi ne abbiamo molti. Kondogbia sta lavorando bene e migliorando le giocate in verticale, per noi molto importanti. Può essere ancora più continuo ma ha le qualità per alzare il ritmo.



In che condizioni è Brozovic?

"Abbiamo ancora due sedute di allenamento ed è un bene avere ancora dei dubbi. Significa che possiamo schierare un undici competitivo e una panchina lunga, con delle qualità per cambiare la gara".



L'Atalanta è la sopresa?

Si come anche la Lazio anche se la Lazio ha una base importante da qualche anno, l'Atalanta è la vera sorpresa, Gasperini sta facendo un grande lavoro. Hanno quella spensieratezza mentale che gli permette di dare il massimo potenziale in ogni prestazione. Abbiamo grande rispetto dell'avversario, ma non dimentichiamo le nostre qualità e convinzioni. Siamo molto preparati per questo appuntamento e quando è così bisogna scendere in campo con grande convinzione.



Sull'ipotesi Conte, Moratti ha detto che non sarebbe giusto rovinare la festa

Lo ringrazio, noi pensiamo a lavorare, abbiamo il sostegno della proprietà e noi dobbiamo pensare a ottenere risultati.



Il rientro di Murillo quanto conta? Il lavoro sulle fasce sarà determinante?

Murillo è importante anche se vedremo le scelte. Le fasce sono sempre importanti in gara, soprattutto per il loro modo di stare in campo ma io credo che alla fine siano le aree di rigore a essere decisive: dovremo attaccare la loro e difendere la nostra.



L'Atalanta giocherà più spensierata rispetto asll'Inter che invece negli scontri diretti deve migliorare?

Per quello che stiamo facendo non possiamo essere liberi di testa ma dobbiamo credere in noi stessi e nei nostri valori. Abbiamo perso alcuni scontri diretti ma abbiamo dimostrato di essere vicini alle grandi del campionato. abbiamo un'altra opportunità per dimostrarlo.



Consigli da Gagliardini? Ci sono giocatori dell'Atalanta che vorresti all'Inter?

Succede sempre di parlare coi giocatori che conoscono meglio certe situazioni. Ho parlato con lui come con Palacio che ha avuto Gasperini per qualche anno ma noi dobbiamo pensare al nostro gioco e al nostro lavoro. Voglio così tanto bene ai miei giocatori che mi tengo loro e non penso a quelli dell'Atalanta.