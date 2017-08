Inter, ansia per Cancelo: si teme un lungo stop

30 agosto 2017

Ansia Inter per Cancelo, vittima di un infortunio al ginocchio destro durante un allenamento nel ritiro con il Portogallo. Distorsione la prima diagnosi ma in casa nerazzurra si teme un interessamento dei legamenti, il che vorrebbe dire tempi lunghi e stop fino a febbraio. L'esterno è stato subito 'liberato' dalla nazionale lusitana ed è atteso a Milano per essere sottoposto a esami strumentali per conoscere l'entità precisa dell'infortunio.

Una brutta notizia per Spalletti e per l'Inter, con il fiato sospeso per le condizioni di Cancelo, rispedito subito a casa dal Portogallo dopo l'infortunio nel ritiro in vista delle due gare di qualificazione ai Mondiali contro Far Oer e Ungheria. Per il terzino destro si profila uno stop di almeno un mese ma il rischio è che i tempi siano molto più lunghi. A questo punto i dirigenti nerazzurri hanno un solo giorno a disposizione per intervenire sul mercato e ovviare all'assenza più o meno estesa, di Cancelo. Intanto è stata bloccata la partenza di Ansaldi, destinato al Genoa. E nelle ultime ore si è registrato un ritorno alla carica per Yann Karamoh del Caen: l'Inter avrebbe alzato l'offerta per il giocatore - in scadenza a giugno 2018 - a 6 milioni di euro più bonus (la richiesta è di 8 milioni più bonus). Nelle prossime ore possibile affondo per chiudere la trattativa.