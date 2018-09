Inter, ansia infortuni: Icardi e Lautaro vanno lo stesso in Nazionale, Nainggolan di nuovo ko

02/09/2018

All'Inter è già emergenza infortuni . Nemmeno il tempo di carburare, nemmeno il tempo di giocare le prime tre partite di campionato, e Luciano Spalletti deve fare già gli scongiuri. A preoccuparlo sono Mauro Icardi, Lautaro Martinez e Radja Nainggolan . Cominciamo dai due attaccanti. Contro il Bologna, il capitano è andato in tribuna perché sabato nella rifinitura ad Appiano ha avvertito un fastidio al quadricipite della gamba destra. Il riscaldamento al Dall'Ara ha fugato ogni dubbio: meglio non rischiare, meglio sedersi in tribuna. Per Lautaro, invece, affaticamento al polpaccio sinistro di lieve entità: a Bologna si è seduto in panchina. Entrambi raggiungeranno comunque la Nazionale argentina e faranno gli esami: Icardi quasi certamente salterà le amichevoli con Guatemala e Colombia mentre Lautaro quasi certamente resterà con la Seleccion e probabilmente giocherà almeno una delle due amichevoli.

La grande paura, però, arriva dal fronte Nainggolan. Il belga, che aveva saltato le prime due partite di campionato per colpa di una distrazione muscolare al retto femorale della coscia sinistra riportata nella seconda amichevole estiva con il Sion, è rientrato andando subito a segno con un gol pesante per aprire le marcature a Bologna, ma è uscito sul finale. A chiedere il cambio è stato lui stesso dopo aver sentito un fastidio dietro la coscia destra. Martedì svolgerà gli esami strumentali per capire l'entità del danno. L'Inter ovviamente spera che possa bastare la sosta per consentire al belga di recuperare in tempo per il primo "ciclo" in campionato e per i primi impegni in Champions League. Infine, Spalletti incrocia le dita anche per Danilo D'Ambrosio, anche lui uscito per un affaticamento muscolare.