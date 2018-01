Inter, anche Brozovic può salutare e "finanziare" Pastore

27 gennaio 2018

Altalenante, come spesso gli capita, il rendimento di Brozovic in questa stagione: 3 reti in 17 apparizioni e una discontinuità di utilizzo e rendimento che hanno caratterizzato la sua intera avventura nerazzurra. Almeno fin qui. Non è, dunque, un mistero che di fronte all'offerta giusta, alla Pinetina non farebbero le barricate per trattenere un giocatore dal talento tanto puro quanto solo parzialmente espresso. Anche perché all'orizzonte resta sempre vivo il sogno Pastore e allora ecco che la partenza del croato servirebbe, oltre che a liberare la casella "fantasisti" dopo l'arrivo di Rafinha, soprattutto a portare in cassa il denaro necessario per trovare finalmente la quadra col Psg e far sbarcare a Milano il talento ex Palermo. Su Brozovic esiste da tempo l'interesse dell'Everton (che già la scorsa estate aveva fatto un'offerta, respinta in Corso Vittorio Emanuele), disposto a rifarsi avanti. Le sirene della Premier suonano anche dalle parti di Londra, dove l'Arsenal resta vigile sul talento ex Dinamo Zagabria: Wenger ha da sempre una certa stima del centrocampista nerazzurro e non lascerebbe nulla di intentato nel caso in cui il suo biglietto da Milano risultasse di sola andata. In Spagna, alla corte del Siviglia, c'è un ulteriore ipotesi di trasferimento. Senza tralasciare la Serie A dove Brozovic rappresenterebbe una suggestione, un sogno, per la Sampdoria, alla ricerca di piedi buoni in mezzo al campo dopo il ko di Praet.



Resta da capire la volontà del giocatore, e la formula della sua eventuale partenza che di certo alleggerirebbe i conti nerazzurri e li andrebbe a rimpolpare in vista dell'assalto a quel Pastore a lungo inseguito. Probabile che il Psg decida per la sua cessione solo a ridosso della chiusura del mercato anche se la comunicazione con l'agente non si interrompe e il gradimento del giocatore è stato ottenuto da tempo. Nel frattempo, Ausilio e soci monitorano anche Stanislav Lobotka, centrocampista centrale di 23 anni del Celta Vigo che però non risponde nemmeno al telefono se non si accetta di mettere sul tavolo almeno 30-35 milioni.