Inter, ambiente da 'tutti contro tutti' e addio all'Europa

15 maggio 2017

"Non c'è serenità e serve dare qualcosa di diverso. E' tutto l'anno che va un po' così, non possiamo attaccarsi a piccole cose - le parole del portiere nerazzurro a Inter Channel - I tifosi? Anche io sono sempre in questa situazione da 5 anni. L'Inter non può trovarsi in questa condizione di classifica. C'è pazienza, ma fino a un certo punto. Non so cosa dir loro perché non voglio prendere per il culo nessuno. E' il momento più difficile da quando sono qui, è dura anche per noi giocatori. Bisogna essere uomini". Dal canto suo Eder , il migliore nella partita-disastro contro il Sassuolo, manda un messaggio alla proprietà: "Chi si sente giocatore da Inter e vuole restare deve dirlo alla società, e così chi vuole andarsene: allo stesso modo la società deve avere la personalità di parlare chiaro, è così che si crea un gruppo. Bisogna avere la consapevolezza che una squadra come l'Inter non può continuare così anche l'anno prossimo".

LE STATISTICHE DI INTER-SASSUOLO

Quattro vittorie nelle ultime cinque sfide di campionato per il Sassuolo contro l'Inter: nove gol fatti e quattro subiti dai neroverdi in questo parziale.

L'Inter ha eguagliato il proprio record negativo di partite consecutive senza successi in Serie A (otto), l'ultima volta nel 1982.

L'Inter ha perso le ultime quattro partite in Serie A: ai nerazzurri non accadeva nella massima competizione da febbraio 2012.

Il Sassuolo è in striscia positiva da sei giornate d campionato (3V, 3N): gli emiliani avevano perso quattro delle precedenti cinque partite di Serie A (1N).

Il gol di Eder ha interrotto una striscia di 249 minuti senza gol all'attivo per l'Inter in Serie A.

Il Sassuolo ha trovato il gol con il primo tiro nello specchio nella partita contro l’Inter.

Quello di Iemmello è il primo gol su azione segnato dal Sassuolo in casa dell'Inter in Serie A.

Quattro gol in Serie A per Pietro Iemmello: tre nelle ultime due partite – oggi prima doppietta e primi gol in trasferta nella competizione.

Eder ritrova il gol in campionato che mancava da febbraio – tutti i suoi ultimi quattro gol in A sono arrivati a San Siro.

Tre gol e un assist in sette sfide contro il Sassuolo in Serie A per Eder, tutte le reti sono arrivate in partite casalinghe.