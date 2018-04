Inter, allarme Brozovic: derby a rischio

7 ottobre 2017

Non arrivano buone notizie per l'Inter e per Spalletti, che rischia di perdere Brozovic per il derby di domenica 15 ottobre. Il centrocampista si è fatto male durante il match Croazia-Finlandia di ieri sera, e lamenta un problema muscolare (probabilmente affaticamento) al polpaccio. Il giocatore nerazzurro salterà dunque la trasferta in Ucraina con la sua nazionale, torna a Milano e proverà a recuperare per Inter-Milan.