Inter, Alessandro Antonello è il nuovo amministratore delegato

24 luglio 2017

Antonello, come riporta il sito dell'Inter, ha iniziato la sua carriera in nerazzurro in qualità di Chief Financial Officer nel settembre 2015, arrivando da Puma Italia, prima di diventare Chief Operating Officer un anno dopo. Ricoprirà ora la massima carica del Club e dirigerà il Senior Management team. Il nostro è un Club importante, dalla storia lunga e vincente, da sempre in grado di competere per i trofei più prestigiosi - le parole del nuovo Ceo -. Sarà fondamentale per la società concentrarsi sul miglioramento delle performance sul campo, continuando allo stesso tempo il percorso di crescita intrapreso dal nostro management team fuori dal campo. L'Inter appartiene ai milioni di tifosi che quotidianamente seguono la squadra da ogni angolo del mondo e grazie al loro supporto e a quello dei nostri partner saremo in grado di costruire un futuro brillante per il nostro storico Club".



Così Steven Zhang: "L'Inter è un club italiano e le sue radici sono a Milano. Per questo abbiamo scelto Alessandro, manager di alto livello ed esperienza internazionale e soprattutto tifoso interista fin dall'infanzia. Alessandro gode del rispetto e della fiducia dei colleghi ed è un vero professionista. Per questo è pienamente supportato dalla proprietà sulla strada che porta alle sfide future".



L'Inter inoltre ha annunciato altre novità in società, dove è stato creato un nuovo dipartimento che si concentrerà sulla promozione dell'immagine del club, creando contenuti esclusivi ed organizzando eventi per i tifosi. "In questo contesto - si legge sul sito dell'Inter - è stata creata la nuova carica di Chief Marketing Officer, che viene affidata ad interim a Robert Faulkner. Quest'ultimo mantiene inoltre il suo attuale ruolo di Chief Communications Officer. Giovanni Gardini, attualmente in carica come Chief Football Administrator, viene nominato Chief Football Operations Officer, carica che riflette al meglio le sue responsabilità su tutte le attività operative riguardanti la Prima Squadra ed il Settore Giovanile, al fine di offrire alla squadra un livello di supporto e servizi ancor più efficace e completo. Inoltre, in virtù della necessità di sviluppare le infrastrutture del Club ed implementare altri progetti strategici, Michael Williamson, attuale Corporate Director, viene nominato Chief Strategy Officer. Questa nuova posizione riporterà al CEO e si occuperà delle più importanti iniziative strategiche della società".