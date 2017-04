Inter, agente Gabigol: "E' stato umiliato. Se non gioca andrà in un altro top club"

14 aprile 2017

Torna a farsi sentire l'agente di Gabigol. "Non si pente della scelta che ha fatto, è in un top club - ha detto Wagner Ribeiro all'emittente televisiva Estadio Interativo - E' stato umiliato fisicamente, moralmente e psicologicamente. Lui è arrivato come campione olimpico e titolare del Santos, giocatore del Brasile. Non è arrivato per essere titolare ma non gli è mai stata data una chance. Se all' Inter non gioca, andrà via in un altro top club".

Finora in questa stagione Gabigol ha collezionato sette presenze in campionato (e un gol) per un totale di 82 minuti e una presenza da titolare in Coppa Italia contro il Bologna. "Per giocare in Italia devi essere maturo. Quando arrivò al Milan nel 2003, Kaka non era titolare ma lo è diventato. Gabigol è molto giovane, fisicamente sta benissimo, tatticamente deve ancora migliorare - ha proseguito l'agente del brasiliano - Ho già parlato del suo futuro con l'Inter a gennaio, a breve lo farò nuovamente. Lui vuole giocare e vorrebbe farlo all'Inter, ma nelle tre sostituzioni lui non figura mai. Non tornerà in Brasile, ci sono squadre interessate a lui in Italia, Inghilterra e Spagna. Deve giocare".