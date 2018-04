Inter: accordo per Pellegri e Salcedo. Preziosi conferma

28 giugno 2017

La maxi trattativa è in via di definizione ma tra i due club pare siano rimasti da limare soltanto i dettagli. Pellegri ha segnato la sua prima rete in Serie A, che ha coinciso anche con il suo debutto da titolare, contro la Roma all'Olimpico nell'ultima di campionato, la gara che ha sancito l'addio di Francesco Totti. Salcedo è nato a Genova ed è di nazionalità italiana.



I 15 milioni di euro (più altrettanti di bonus) che i nerazzurri sono pronti a investire subito per Pellegri, ne farebbero l'Under 16 più pagato di sempre: il trasferimento più costoso per un giocatore di quell'età, infatti, era stato fino ad ora quello di Theo Walcott che nel 2005 finì all'Arsenal per 10,5 milioni di euro.



PREZIOSI CONFERMA: "PIÙ SÌ CHE NO"

A confermare la trattativa in fase avanzata è stato il presidente Preziosi, che ha di fatto dato la benedizione sull'affare: "Se è chiusa con l'Inter per cessione Pellegri-Salcedo? Più sì che no. I costi sono elevati? Potrei rispondere quanto valgono gli altri che sono stati pagati centinaia di milioni. Ognuno trova dei valori in certe trattative che gli sembrano congrui. 60 milioni? Si parla molto nel mondo del calcio, bisogna vedere poi se si concretizzano". "Quando un giocatore come Pellegri ha un certo tipo di caratteristiche credo possa interessare non solo all'Inter, o alla Roma, ma anche ad altre squadre a livello internazionale. Ultimamente Vinicius 45 milioni al Real a 16 anni, quindi di cosa ci lamentiamo?".



NELL'OPERAZIONE PUÒ ENTRARE RANOCCHIA

Non sarà un esborso cash completo quello dell'Inter, che è pronto a mettere sul piatto della trattativa diversi giocatori che piacciono al Genoa. Si è parlato soprattutto di Andrea Ranocchia, Jonathan Biabiany e George Puscas.



L'INTER CHIUDE ANCHE PER COULIBALY DEL PESCARA

Ma il mercato dell'Inter in chiave futura non si ferma. Con il Pescara è arrivato l'accordo per Mamadou Coulibaly, centrocampista classe 1999, del Senegal. Nei prossimi giorni, forte dell'accordo col club che ne detiene il cartellino, l'Inter tratterà con Donato Di Campli, agente del calciatore.