Inter, 20 anni fa l'annuncio di Ronaldo

20 giugno 2017

Save the date: il 20 giugno non è una data qualsiasi per gli interisti. È il giorno che, nel 1997 , coincideva con lo sbarco del Fenomeno: esattamente vent'anni fa Ronaldo diventava ufficialmente un giocatore del club nerazzurro di Massimo Moratt i . L'asso brasiliano arrivò a Milano dal Barcellona per 48 miliardi di lire e all'ombra della Madonnina rimase fino al 2002 vincendo la Coppa Uefa del 1998 e sfiorando, nello stesso anno, lo scudetto, finito alla Juve tra mille polemiche.

"Arrivo per vincere lo scudetto" dichiarò Ronaldo, anche se quella promessa andò a sbattere contro Mark Iuliano e quella stagione 1997-98 segnata da veleni e sospetti. In nerazzurro ha comunque incantato perché incantevole era il suo passo, unica la sua velocità di esecuzione, straordinarie le sue giocate e i suoi gol. In nerazzurro ha sollevato il Pallone d'Oro, ha versato lacrime il 5 maggio. Lacrime anche per i troppi infortuni. Lacrime, infine, le ha fatte versare ai tifosi interisti quando, nel 2002, dopo aver vinto il Mondiale col Brasile ed essersi lasciato alle spalle tutti i guai fisici, scelse di andare a trionfare a Madrid. Lacrime che divennero rabbia quando nel 2007 il ritorno in Italia coincise con lo sbarco sulla sponda rossonera. Ma resterà l'unicità di un giocatore straordinario, fuori dal comune, che 20 anni fa iniziò a incantare la Serie A.