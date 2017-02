Inter, Zhang Jindong a Madrid: incontro con Florentino Perez

24 febbraio 2017

Dopo la cena con la squadra di giovedì, nella giornata di venerdì Zhang Jindong , proprietario di Suning, è volato da Milano a Madrid . Due i motivi per i quali il patron dell'Inter ha fatto tappa in Spagna. Il primo quello di incontrare i vertici della Liga per la trasmissione in Cina del campionato spagnolo, dopo l'acquisizione di Suning dei diritti tv. Il secondo: un incontro con Florentino Perez per consolidare i rapporti con il Real Madrid.

Il viaggio di Zhang Jindong ha un duplice scopo: innanzitutto incontrare i vertici della Liga. Suning ha acquistato i diritti tv per trasmettere il campionato spagnolo in Cina (oltre alla Premier League). Ma il patron si tratterrà anche sabato per vedere Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Il club nerazzurro è in ottimi rapporti con il club merengue e quella di Zhang sarà una visita propedeutica a rinsaldare una alleanza davvero importante a livello europeo.



Poi Zhang farà ritorno a Milano nella serata di sabato, per poi arrivare ad Appiano Gentile domenica mattina, immediatamente a ridosso della sfida con la Roma, per caricare la squadra in vista del big match.