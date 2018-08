ICC: l'Inter batte l'Atletico Madrid, decide Lautaro Martinez

11/08/2018

LA PARTITA

L’Inter fa la voce grossa al Wanda Metropolitano nell’ultimo incontro dell’International Champions Cup: contro l’Atletico Madrid la formazione di Spalletti trova importanti conferme a una settimana dall’inizio del campionato. In campo scendono Lautaro Martinez e Politano vicino alla prima punta Icardi. Il gioco nelle battute iniziali non è brillante da entrambe le parti, ma gli avanti nerazzurri dimostrano già una buona sintonia cercando e trovando spesso giocate al limite dell’area. Icardi prova a superare Oblak con un colpo sotto ma con scarsa fortuna, Brozovic conclude dalla distanza trovando ancora il numero uno pronto. L’Atletico sembra vivere solo delle giocate di Diego Costa in attacco, l’Inter invece caccia la giocata vincente dal cilindro con Lautaro Martinez: cross di Asamoah dalla sinistra e sul secondo palo la conclusione al volo non lascia scampo a Oblak. Al 31’ i nerazzurri passano in vantaggio. La reazione non tarda ad arrivare con l’Atletico che trova il pari con Correa prima della fine del primo tempo, ma il Var annulla per fuorigioco.



A inizio ripresa la musica sembra cambiare e i Colchoneros ci credono con maggiore insistenza: Godin sfiora la rete di testa, Koke spreca da buona posizione, poi è ancora Martinez a mettersi in mostra per l’Inter andando vicino al raddoppio. I molti cambi influenzano i minuti finali della partita, l’Inter preferisce lavorare sulla fase difensiva non concedendo più varchi ai Colchoneros nonostante l’ingresso di Griezmann. Nel finale i riflettori sono tutti per Handanovic che salva il risultato su un colpo di testa a colpo sicuro di Vitolo. Finisce così: Spalletti supera Simeone 1-0.